Borsa İstanbul’da işlem görecek! 7 hisse üzerindeki tedbir kalktı
Yedi hisse üzerindeki tedbirler, 26 Ekim 2023 günü seans sonunda kalktı. Hiseler 30 Ekim 2023 günü seans açılışında üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.
Borsa İstanbul’un hakkında tedbir kararı verdiği yedi hissenin üzerindeki kısıtlamalar 27 Ekim 2023 günü seans sonunda kalktı.
BorsaGündem'in aktardığına göre, hisseler, 30 Ekim 2023 günü seans açılışında üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.
Sona eren tedbirler ve ilgili şirketler şunlar:
KUVVA GIDA (#KUVVA)
- Açığa Satış Yasağı
- Kredili İşlem Yasağı
- Brüt Takas
- Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması
- Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı
- Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması
DAP GAYRIMENKUL (#DAPGM)
- Açığa Satış Yasağı
- Kredili İşlem Yasağı
RAY SIGORTA (#RAYSG)
- Açığa Satış Yasağı
- Kredili İşlem Yasağı
YEO TEKNOLOJI ENERJI (#YEOTK)
- Açığa Satış Yasağı
- Kredili İşlem Yasağı
KOCAER CELIK (#KCAER)
- Açığa Satış Yasağı
- Kredili İşlem Yasağı
SELVA GIDA (#SELVA)
- Açığa Satış Yasağı
- Kredili İşlem Yasağı
SMART GUNES ENERJISI TEK. (#SMRTG)
- Açığa Satış Yasağı
- Kredili İşlem Yasağı
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