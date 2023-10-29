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Borsa İstanbul’da işlem görecek! 7 hisse üzerindeki tedbir kalktı

Yedi hisse üzerindeki tedbirler, 26 Ekim 2023 günü seans sonunda kalktı. Hiseler 30 Ekim 2023 günü seans açılışında üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2023 - 14:57
Borsa İstanbul’da işlem görecek! 7 hisse üzerindeki tedbir kalktı
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Borsa İstanbul’un hakkında tedbir kararı verdiği yedi hissenin üzerindeki kısıtlamalar 27 Ekim 2023 günü seans sonunda kalktı. 

BorsaGündem'in aktardığına göre, hisseler, 30 Ekim 2023 günü seans açılışında üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak. 

Sona eren tedbirler ve ilgili şirketler şunlar:

KUVVA GIDA (#KUVVA)

  • Açığa Satış Yasağı
  • Kredili İşlem Yasağı 
  • Brüt Takas
  • Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması
  • Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı
  • Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması

DAP GAYRIMENKUL (#DAPGM)

  • Açığa Satış Yasağı
  • Kredili İşlem Yasağı 

RAY SIGORTA (#RAYSG)

  • Açığa Satış Yasağı
  • Kredili İşlem Yasağı 

YEO TEKNOLOJI ENERJI (#YEOTK)

  • Açığa Satış Yasağı
  • Kredili İşlem Yasağı 

KOCAER CELIK (#KCAER)

  • Açığa Satış Yasağı
  • Kredili İşlem Yasağı 

SELVA GIDA (#SELVA)

  • Açığa Satış Yasağı
  • Kredili İşlem Yasağı 

SMART GUNES ENERJISI TEK. (#SMRTG)

  • Açığa Satış Yasağı
  • Kredili İşlem Yasağı

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