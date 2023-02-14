Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler için yeni karar
Kahramanmaraş depremleri sonrası işlemlere kapatılan Borsa İstanbul, yarın açılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda alınan karara göre, borsada hisse geri alımlarında yüzde 15 olan stopaj sıfırlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığının, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlamayı planladığı bildirildi.Edinilen Bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul yetkilileriyle toplantı düzenledi.
Söz konusu toplantıda, Borsa İstanbul'da pay piyasalarında işlemler yeniden başladığında şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlanması kararlaştırıldı.
Bu kapsamda, borsaya kote şirketlerin halihazırda yüzde 15 olan stopaj vergisini ödemeden hisselerini geri alabilmesi öngörülüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Borsa İstanbul, Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının, 8 Şubat'ta 5 iş günü kapatılmasına karar verilmişti.
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