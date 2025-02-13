Borsa İstanbul'da kadın temsili artıyor!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 15:18

Güncelleme: 13.02.2025 - 15:18

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun 2024 Türkiye’de Yönetim Kurulunda Kadın Raporu’na göre, Borsa İstanbul’daki (BIST) şirketlerin yönetim kurullarında yer alan kadınların oranı, yüzde 17,9’dan yüzde 18,7’ye yükseldi. Yönetim kurulu başkanı kadın olan şirket sayısı 45’ten 50’ye, kadın CEO sayısı ise 23’ten 25’e çıktı. Ancak, BIST’teki 562 şirketten 191’inin yönetim kurulu tamamen erkeklerden oluşuyor.

KADIN TEMSİLİ ARTIYOR

Yüzde 30 Kulübü Türkiye tarafından düzenlenen 11. Kadın Direktörler Konferansı, 12 Şubat’ta “Finansın Gücüyle Dönüşüm: Yönetim Kurullarında Kadın Temsilinin Artırılması” temasıyla gerçekleştirildi. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun raporunun da paylaşıldığı konferansta, kadınların BIST yönetim kurullarındaki temsilinin yüzde 19,7’ye çıktığı vurgulandı. Kadın bağımsız yönetim kurulu üyelerinin oranı ise yüzde 28,8’e yükseldi. Ancak, birçok şirketin hâlâ toplumsal cinsiyet dengesini sağlayamadığı belirtildi.

Konferansta konuşan Yüzde 30 Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Melsa Ararat, bazı şirketlerde kadınlara yönelik ayrımcılığın bilinçli bir tercih olduğunu belirtti. Ararat, kadınların karar organlarında temsili giderek artarken, bazı şirketlerin hâlâ cinsiyet eşitliği konusunda ilerleme kaydetmediğini söyledi.

FİNANSAL KURUMLAR CİNSİYET ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRMADA KRİTİK ROL OYNUYOR

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Yönetici Direktörü Elisabetta Falcetti, finansal kurumların cinsiyet çeşitliliğini artırmada önemli bir rol oynadığını ifade etti. Falcetti, cinsiyet eşitliği politikalarına destek vererek kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla yer almasını hızlandırabileceklerini belirtti.

KADINLARLA GÜÇLENDİRİLMİŞ YÖNETİM KURULLARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Konferansta, yönetim kurullarında kadın temsili artıran şirketlere ödüller verildi. “2024 Yılında Pariteye Ulaşan Şirketler” kategorisinde Alarko Carrier, Aydem Yenilenebilir Enerji ve Mavi Giyim ödül aldı. Halka arz edilen şirketler arasında Koton Mağazacılık ve Rönesans Gayrimenkul ödüllendirildi.

BIST’TE KADIN ÜYE ORANI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

2024 yılı itibarıyla BIST’te yönetim kurullarında kadın üye oranı yüzde 18,7’ye yükseldi. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında ise kadın oranı yüzde 24,4’e çıktı. Ancak, hala bazı şirketler, karar mekanizmalarında toplumsal cinsiyet çeşitliliğini sağlayamıyor.