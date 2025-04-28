Borsa İstanbul'da kayıp derinleşiyor: Bankacılık hisselerinde işlemler durduruldu!

Yayınlanma: 28.04.2025 - 14:39

Güncelleme: 28.04.2025 - 14:39

Borsa İstanbul’da bankacılık hisselerinde sert satışlar dikkat çekiyor. Bankacılık Endeksi'nde (XBANK) kayıp yüzde 3'ü aşarken, endeks şu sıralarda yüzde 3,21 oranında düşüşle işlem görüyor. BIST 100 genel endeksindeki kayıp ise yüzde 0,98 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK HİSSELERİNDE İŞLEMLER DURDURULDU

Düşüşte Akbank, Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası C hisseleri öne çıkıyor. Özellikle Akbank hisselerinde yaşanan yüzde 4,23'lük değer kaybı sonrası, Borsa İstanbul yönetimi sürekli işlemleri geçici olarak durdurdu. Bu müdahale, satış baskısının yoğunlaştığı dakikalarda geldi.

BEKLENTİYİ AŞAN KÂR HEDEF FİYATLARI ENGELLEYEMEDİ

Akbank, 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 13,7 milyar TL net kâr açıkladı. Bu rakam, ForInvest Haber'in 12 milyar 921,6 milyon TL'lik beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Bankanın net kârı çeyreklik bazda yüzde 49, yıllık bazda ise yüzde 4 artış gösterdi. Ancak faiz oranlarındaki yükseliş ve ekonomik aktivitede yavaşlama beklentisi, bankaların net risk maliyetlerini artırabileceği endişesiyle hisse fiyatları üzerinde baskı yarattı.

Bilanço sonrası Yapı Kredi Yatırım, Akbank için hedef fiyatını 82 TL’den 68 TL’ye indirirken, Citi de hedef fiyatını 85 TL’den 70 TL’ye düşürdü.

SATIŞ BASKISI BORSANIN GENELİNE YAYILIYOR

Öte yandan Borsa İstanbul genelinde de satış baskısı artıyor. Endeks gün içinde yaklaşık yüzde 1'e yakın kayıpla gerilerken, özellikle bankacılık hisselerindeki zayıflama piyasa genelinde olumsuz bir hava yaratıyor.