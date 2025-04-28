Borsa haftaya yükselişle başladı: 28 Nisan 2025 Pazartesi Borsa İstanbul'da son durum

Yayınlanma: 28.04.2025 - 10:03

Güncelleme: 28.04.2025 - 10:03

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kaybederek 9.432,55 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,71 puan ve yüzde 0,26 artışla 9.457,25 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 0,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,56 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,25 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU AÇIKLANDI

Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıklayan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" olarak teyit etti.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA POZİTİF BAŞLADI

Küresel piyasalar, ABD'de yoğun bilanço ve veri gündeminin takip edileceği haftaya pozitif bir seyirle başladı.

TAKİP EDİLECEK VERİLER

Analistler, bugün yurtiçinde veri gündeminin sakin olduğunu yurtdışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.