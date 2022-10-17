Borsa İstanbul’da tarihi gün! Yeni zirve geldi
: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,77 artışla 3.654,74 puandan başlamasının ardından gün ortasına girerken 3762 puanı görerek yeni tarihi zirvesini test etti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,77 artışla 3.654,74 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,77 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 3.654,74 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 0,57 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,47 ile bilişim, tek kaybettiren yüzde 0,28 ile spor oldu.
TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK KAPANIŞI
BIST 100 endeksi, cuma günü yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 2,07 değer kazanarak 3.626,96 puan ile tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Endeksin haftalık bazdaki kazancı ise yüzde 1,66 oldu.
Analistler, enflasyon beklentilerindeki yükseliş ve resesyon kaygılarıyla küresel piyasalardaki dalgalı seyrin sürdüğünü ifade etti.
Merkez bankaları yetkililerinin açıklamaları ve jeopolitik gerilimlere ilişkin haber akışının yakından izleneceğini aktaran analistler, bu hafta ABD'de yoğunlaşan ve yurt içinde başlayacak şirket finansal sonuçlarının da hisse ve sektör bazlı hareketliliği artırabileceğini söyledi.
MERKEZ'İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR
Analistler, haftanın veri gündeminde ise yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, Avro Bölgesi ve İngiltere'de enflasyon, Çin'de büyümenin öne çıktığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısına ilişkin 75 baz puanlık faiz artırımı beklentilerinin güçlenip güçlenmeyeceğinin de fiyatlamalar açısından önemli olacağını vurguladı.
Video Haberler
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
En Çok Okunan Haberler
-
- Prompter bozuldu, konuşması durdu
- 'O zaman herkesin yolu açık olsun'
- AKP'nin zengin ettiği patron...
- Madenci cenazelerindeki görüntüleri tepki çekti!
- AKP'li Kabaktepe'den skandal iddia
- Kalkavan'ın erkek arkadaşından 'vasiyet' açıklaması
- CNN Türk 'kömür' getirdi, profesör şaşırdı
- Muhalefet bu gayrimeşru teklife 'hayır' demeli
- O binayı kamuoyu iyi tanıyor!
- AKP’li vekil ve yöneticiler düğüne gitti