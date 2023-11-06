Borsa İstanbul’da üç şirkete tedbir: İşte o şirketler...

Yayınlanma: 06.11.2023 - 10:13

Güncelleme: 06.11.2023 - 10:13

Investing’in aktardığına göre PKENT hisseleri 5 Aralık 2023’e kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Aynı dönemde DITAS ve MRGYO paylarında da brüt takas uygulanacak.