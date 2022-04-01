Borsa İstanbul'da yukarı adım kuralı sona erdi
Borsa İstanbul'da 24 Şubat'tan beri devam eden Yukarı Adım kuralı bugünden itibaren sona erdi.
Borsa İstanbul'da 24 Şubat'tan beri devam eden Yukarı Adım kuralı bugünden itibaren sona erdi.
Borsa istanbul'dan yapılan açıklamada, "Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen BIST 50 sıralarında 24/02/2022 – 31/03/2022 tarihleri arasında uygulanan yukarı adım kuralına devam edilmeyecektir. Söz konusu sıralarda 01/04/2022 tarihinden itibaren olağan uygulamaya geçilecek ve fiyat limitleri dahilinde her fiyat seviyesinden açığa satış emri girilebilecektir." denildi.
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