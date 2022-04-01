Borsa İstanbul'da yukarı adım kuralı sona erdi

01 Nisan 2022 Cuma, 11:31

Borsa İstanbul'da 24 Şubat'tan beri devam eden Yukarı Adım kuralı bugünden itibaren sona erdi.

Borsa istanbul'dan yapılan açıklamada, "Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen BIST 50 sıralarında 24/02/2022 – 31/03/2022 tarihleri arasında uygulanan yukarı adım kuralına devam edilmeyecektir. Söz konusu sıralarda 01/04/2022 tarihinden itibaren olağan uygulamaya geçilecek ve fiyat limitleri dahilinde her fiyat seviyesinden açığa satış emri girilebilecektir." denildi.