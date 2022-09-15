Borsa İstanbul’daki düşüş, küçük yatırımcıyı vurdu

15 Eylül 2022 Perşembe, 04:00

Yurttaş, AKP’nin ekonomi kurmaylarına güvenmenin bedelini bir kez daha birikimleriyle ödüyor. Enflasyona karşı yatırımlarını korumak isteyen yurttaş, bu kez de borsada hayal kırıklığı yaşıyor. Banka hisseleriyle hızlı yaşanan ralli, yine banka hisselerinde yoğun satışla sona erdi. Kaybeden ise borsaya son giren küçük yatırımcı oldu. Borsa İstanbul dün de 3.649 seviyesinden 3.446 seviyesine geriledi.

Borsa İstanbul’da yaklaşık bir aydır kamu bankaları başta olmak üzere özellikle bankacılık endekslerinde büyük yükselişler yaşandı. Borsa İstanbul’da üst üste günlerce satıcısız kapanan BİST Banka endeksindeki artış piyasada kuşkuyla takip edilirken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, borsayı överek gelirini korumak isteyen yurttaşı borsaya yönlendirdi. Ancak ekonomistlere göre borsadaki yükselme ekonomik temellere dayanmıyordu. Spekülatif bir izlenim edindiklerini belirten ekonomistler, borsada görünmez bir el olarak Varlık Fonu’nu işaret ederken küçük yatırımcıyı uyarmıştı. Gazetemizde de yer alan uyarı haberinin ertesi günü borsa düşüşe geçti. Dün bankacılık hisselerinde yoğun olarak yaşanan düşüşü durdurmak için sabah saatlerinde Vakıfbank ile başlayarak Akbank, Albaraka Türk, Yapı Kredi, Garanti BBVA gibi büyük bankalar için kayıpları durduran devre kesici sistemi devreye alındı.

ÖNLEMDE GEÇ KALINDI

Ekonomist Ali Ağaoğlu, düşüşün aracı kurumların risklerini azaltmak için teminat önlemi almaları nedeniyle yaşandığını belirtti ve şu yorumu yaptı:

“Piyasada faiz uyumsuzluğu herkesin malumu. Yüzde 80 enflasyona karşın bankalarda yüzde 17-20 faiz olunca herkes yatırım için başka alanlara yöneldi. Çok parası olanlar konut aldı, konut fiyatları çok arttı. Dolayısıyla hem parası olan büyükler hem de küçükler borsaya yöneldi. Borsa son haftalarda çok hızlı bir yükseliş yaşayınca da birden bire aracı kurumların riski arttı. Aracı kurumlar kendilerini korumak için teminat tutarlarını artırdılar ve piyasa sarsıldı diyebiliriz. Aracı kurumlar bu teminat önlemini geç aldı. Daha erken alınsaydı piyasalar böyle olmayabilirdi. Borsada yabancı satıcı kalmadığı içinde bir dengelenme olamadı. Oynaklık sürecek.”

Borsanın yönünün nasıl olacağı henüz bilinmiyor. Analistler, dengelenme sürecinin izleneceğini belirtirken yatırımcıların temkinli olması uyarısını da tekrar ediyor.