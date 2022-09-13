Son Dakika: Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı
BIST 100 endeksinde günlük düşüşün yüzde 5'e ulaşmasıyla devre kesici uygulandı.
BIST 100 endeksinde satışların derinleşmesiyle devre kesici uygulandı.
Borsa İstanbul'dan konu hakkında yapılan açıklamada "Saat 17:41:32 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" ifadesi kullanıldı.
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