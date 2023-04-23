Borsa İstanbul'dan yarın 2 hissenin üzerindeki tedbirler kalkıyor
Yarın 2 hissenin üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.Borsa İstanbul’un hakkında tedbir kararı verdiği 1 hisse üzerindeki kısıtlamalar ise 20 Nisan 2023 günü seans bitiminde sona erdi.
Ramazan Bayramı arefesi, yarım gün olduğu için Borsa İstanbul, 20 Nisan Perşembe günü saat 13:00'e kadar açıktı.
BORSA İSTANBUL BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?
Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle 21-22-23 Nisan tarihlerinde kapalı olacak.
Borsa, 24 Nisan Pazartesi (yarın) günü yeniden işlem görmeye başlayacak.
EMEK ELEKTRİK VE POLİTEKNİK METAL'DE TEDBİRLER KALKIYOR
Yarın Emek Elektrık (#EMKEL) ve Polıteknık Metal (#POLTK) hisselerinin üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.Borsa İstanbul’un hakkında tedbir kararı verdiği 1 hisse üzerindeki kısıtlamalar ise 20 Nisan 2023 günü seans bitiminde sona erdi.
Bu nedenle hisse, ilk işlem günü olan 24 Nisan 2023 günü seans açılışında üzerinde tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.
Sona eren tedbirler şunlar:
Emek Elektrık (#EMKEL)
- Açığa Satış yasağı
- Kredili İşlem yasağı
- Brüt Takas
Polıteknık Metal (#POLTK)
- Açığa Satış yasağı
- Kredili İşlem yasağı
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