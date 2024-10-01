Borsa tepetaklak! İran-İsrail gerilimi ve yüksek faiz oranları borsayı vurdu!

Yayınlanma: 01.10.2024 - 18:06

Güncelleme: 01.10.2024 - 18:07

Borsa İstanbul, İsrail’in Lübnan’a saldırmasının ardından Beyaz Saray’dan gelen açıklamaların etkisiyle sert bir düşüş yaşadı. Açıklamadaki "İran, İsrail'e balistik füze hazırlığında" iddiası borsada kayıplara yol açtı. BIST 100 endeksi güne, önceki kapanışa göre 7,78 puan ve yüzde 0,08 artışla 9.673,56 puandan başlamıştı. Ancak, gün içinde 9.327 seviyelerine kadar gerileyen endeks, Beyaz Saray açıklamaları sonrasında düşüş yüzde 3,50'yi buldu.

BORSADA İRAN ETKİSİ VE YÜKSEK FAİZLER

Beyaz Saray’dan bir yetkili “İran'dan İsrail'e doğrudan bir askeri saldırı, İran için ciddi sonuçlar doğuracaktır” ifadelerini kullandı. Bu durum, Borsa İstanbul'daki düşüşün nedenleri arasında gösteriliyor. Yüksek seyreden mevduat faiz oranları ve küresel piyasalardaki belirsizlikler de yatırımcıların riskli varlıklara yönelmekte zorlanmasına yol açıyor. ABD seçimleri ve enflasyonla mücadele konularındaki belirsizlikler de piyasalardaki düşüşü tetikliyor.

KÜRESEL PİYASALARDA BELİRSİZLİK VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Borsa İstanbul'daki düşüşün ana nedenlerinden biri yüksek mevduat faiz oranları olarak öne çıkıyor. Küresel piyasalarda, ABD seçimleri, enflasyonla mücadele ve olası bir resesyon endişeleri yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini zorlaştırıyor. Ayrıca, Ortadoğu’daki jeopolitik gerilimler de piyasalardaki risk iştahını azaltıyor. Yatırımcılar, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ve ABD’deki istihdam raporuna odaklanacak.