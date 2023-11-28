Borsa ve döviz yatırımcısına kötü haber! İktidar faiz ve kar payına göz dikti

Yayınlanma: 28.11.2023 - 11:56

Güncelleme: 28.11.2023 - 11:56

AKP’nin bazı kanun kararnamelerine değişiklik öngören 80 maddelik torba yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Ekonomiye ilişkin de düzenlemeler içeren torba yasada yurttaşın dövize talebi kısmak için yeni adımlar atılacak.

TAM YETKİ VERİLECEK

Buna göre, borsa ve döviz kazançlarındaki vergi oranını yüzde 40'a çıkarıbilme yetkisi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecek.

Yasa teklifinde 12'nci madde yer alan bilgilere göre, yabancı para ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan kazançlar ve bankalara döviz cinsinden açılmış hesaplardan faiz ve kar payı gelirlerinden yüzde 40 vergi alınmasını konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek.

YÜZDE 15 YETKİSİ YÜZDE 40'A ÇIKARILACAK

Böylece borsada hisse senedi alım satımından elde edilen kazançlara uygulanan vergi oranlarını yüzde 15'e kadar artırma yetkisinin, ‘yüzde 40'a kadar' şeklinde yükseltilecek.

Torba yasa teklifinde yer alan 12'nci madde şöyle:

"Yapılan düzenleme ile yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan gelirler ve döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri ve kar payları üzerinden Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında yapılacak vergi tevkifatına ilişkin oranı ayrı ayrı veya birlikte %40’a kadar artırmaya ve geçici 67 nci maddede yer alan oranları her bir sermaye piyasası aracı, ihraç edenler, ihraç veya iktisap tarihi, hesap türü, hesap açılış tarihi, kazanç ve irat türü ile bunların vadesi, elde tutulma süresi ve bunları elde edenler itibarıyla, yatırım fonlarının katılma belgelerinin fona iade edilmesinden veya diğer şekillerde elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar için fonun portföy yapısına göre, ayrı ayrı %40’a kadar artırma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir."