Dolar yükselişini sürdürüyor! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 28 Kasım 2023 döviz fiyatları...

Yayınlanma: 28.11.2023 - 10:20

Güncelleme: 28.11.2023 - 10:20

Merkez Bankası (TCMB) öncü verilerinden bankacıların yaptığı hesaplamaya göre toplam rezervler geçen hafta 136.5 milyar dolara yükselerek tarihi zirvesine çıktı.

Dolar TL eylül ayı başından beri günlük sınırlı yükseliş içeren bir eğiliminde. Kur güne Foreks piyasalarında 17 Kasım'da gördüğü zirve ile 28.93 seviyesinde başladı. Euro TL ise 31.69'dan işlem görüyor.

TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 35.3 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 28.4 oldu.

Bugün iç gündemde takip edilecek bir veri bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık edeceği Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı mesajları izlenecek.

GÖZLER BÜYÜME VERİLERİNDE

Bu hafta iç veri gündeminde üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme verileri öne çıkacak. Reuters anketine göre Türkiye ekonomisinin yurtiçi talebin ve tüketimin yüksek seyrinin de etkisiyle üçüncü çeyrekte yüzde 5.6 büyümesi, 2023'ün tamamında büyümenin yüzde 4.2 olması bekleniyor.

Haftanın kalanında veri gündeminde dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi, Hazine iç borçlanma stratejisi, PMI ve İTO öncü enflasyon da yer alacak.

TCMB geçen hafta beklentileri aşan faiz artışına giderken, daha sınırlı adımlarla kısa sürede sıkılaştırmayı tamamlayacağı sinyali verdi. Politika faizi yüzde 40'a çıkarken, TCMB parasal sıkılığın ise "gerektiği müddetçe" sürdürüleceğini söyledi.

Mayıs ayındaki genel seçim öncesi 700 baz puana ulaşan CDS'te alışılagelmiş politikalara doğru geçişle birlikte başlayan düşüş 350 baz puanın altında sürüyor.

KÜRESEL PİYASALAR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı döngüsünün sonuna geldiği beklentilerini koruyan yatırımcılar bu hafta açıklanacak enflasyon verilerini beklerken Asya borsaları yükseldi, dolar ise üç ayın dip seviyesine geriledi.

Piyasalar, Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 96.8 olasılıkla sabit tutacağını ve 2024'ün ortalarında faiz indirimlerine başlayabileceğini fiyatlıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın da Cuma günü yapacağı konuşma, faizlerin gelecek seyrini değerlendirmek isteyen işlemciler tarafından yakından izlenecek.