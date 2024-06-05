Borsa ve kripto paralar için 'işlem vergisi' iddiası

Borsa ve kripto paralara işlem vergisi uygulamasına ilişkin çalışmaların son aşamada olduğu öne sürüldü. İddiaya göre ekonomi yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, "Hisse senetleri ve kripto varlıkların alım satımı üzerinden bir işlem vergisi alınması üzerinde çalışmalar nihai noktaya geldi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2024 - 11:29
Borsa ve kripto paralar için 'işlem vergisi' iddiası
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borsa ve kripto paralarda işlem vergisi alınması için çalışmalarını hızlandırdığı iddia edildi.

NTV'nin Reuters'tan aktardığına göre; gazeteye bilgi veren ekonomi yetkilisi, hisse senetleri ve kripto varlıkların alım satımı üzerinden bir işlem vergisi alınması üzerinde çalışmaların nihai noktaya geldiğini söyledi.

Ekonomi yetkilisi, "Hisse senetleri ve kripto varlıkların alım satımı üzerinden bir işlem vergisi alınması üzerinde çalışmalar nihai noktaya geldi" dedi.

Mevcut uygulamada hisse senedi alım satımı üzerinden alınan bir işlem vergisi bulunmuyor.

Kripto varlıkları ise sermaye piyasası kanunu kapsamına alacak olan kanun teklifi ise komisyon aşamasından geçti. Bu kanun ile kripto varlık tanımı yapılmıştı. Ekonomi yönetimi ilk düzenlemenin vergi odağı olmayacağını ardından vergilendirme konusunun çalışılacağını söylemişti.


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