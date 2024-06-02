Kulis bilgisi sızdı! İktidarın 'yeni vergi planı' ortaya çıktı

Vergi paketinden sonra Kamu İhale Yasasında da istisnalar yeniden ele alınacak. AK Parti kaynakları konuyla ilgili olarak “Şu anda, kamu kurumları ‘Acil’ deyip, bu istisnalara sığınarak mal veya hizmet alımı yapmak istiyor.

Bunun önüne geçilecek. İstisnaların kapsamı daraltılacak. 30’dan fazla istisna söz konusu. Bunlar azaltılacak. Ayrıca, kanunda pazarlık usulünün düzenlendiği 21’inci madde yeniden ele alınacak.