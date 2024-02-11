Borsa yatırımcı sayısında sert düşüş

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre borsada 9 Şubat itbariyle yatırımcı sayısı 7 milyon 200 bin 436 olarak kaydedildi. Veri Ekim'den bu yana borsadan 1 milyon 373 bin 40 yatırımcının çıktığını gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 13:46
Borsa yatırımcı sayısında sert düşüş
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Mevduat faizlerindeki yükseliş ivmesi devam ederken, borsadaki yatırımcı sayısındaki azalma da hız kesmeden sürdü.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre Aralık 2023 itibariyle pay senedi yatırımcı sayısı 9 Şubat ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 42 bin 898 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 243 bin 334 kişiden 7 milyon 200 bin 436 kişiye indi.

Böylece pay senedi yatırımcı sayısı Ekim ayında gördüğü 8 milyon 573 bin 476 rekor seviyesinden 9 Şubat'a geldiğinde 1 milyon 373 bin 40 kişi azalmış oldu.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 11,41 trilyon TL'den 11,9 trilyon TL'ye yükseldi.

Borsada yatırımcı sayısının 8,6 milyon ile rekor kırdığı Ekim ayına kıyasla bakıldığında ise 1,4 milyon yatırımcının borsadan vazgeçtiği izlendi.

Borsada yatırımcı sayısı 2021 yılında 2 milyon eşiğini, 2022 yılının sonunda ise 3 milyon eşiğini geride bırakmıştı.

Halka arzların hızlandığı 2023 yılında ise yatırımcı sayısında her ay hızlı artışlar yaşanmıştı. 2023 yılında 54 şirketle rekor halka arz gerçekleşmişti. Bununla birlikte yılın sonlarına doğru sıkılaşma döngüsünün yansımasıyla mevduat faizlerindeki yükseliş ivmesi yatırımcılara getiri konusunda yeni bir yol açmıştı.


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