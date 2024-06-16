Asgari ücrette 'ara zam' senaryoları! En güçlü ihtimaller neler?

Yayınlanma: 16.06.2024 - 09:39

Güncelleme: 16.06.2024 - 09:39

Milyonlarca asgari ücretli çalışan, temmuz ayında olası bir ara zammı merakla bekliyor. Hükümet cephesinden yapılan açıklamalara rağmen, yaşam şartları giderek zorlaşıyor.

Öyle ki, sadece yılın dördüncü ayında asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı. Türk-İş raporuna göre, nisan ayında açıklanan açlık sınırı 17.725 TL iken, mayıs ayında bu rakam 18.969 TL'ye yükseldi.

Enflasyon da mayıs ayında zirveyi gördü. TÜİK verilerine göre, mayısta yıllık enflasyon yüzde 75,45'e yükseldi.

Düşen alım gücü ve artan enflasyonist ortamda, mevcut asgari ücrete bir ara zammın olmaması halinde, ekonomik eşitsizlik daha da derinleşecek.

Peki asgari ücrete ara zam konusunda son durum ne? Gündemde hangi senaryolar var ve öne çıkan ihtimaller neler?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İLE EŞİTLEME FORMÜLÜ

Temmuz ayında, 5 milyondan fazla memur ve 16 milyondan fazla emekli, altı aylık enflasyon farkına bağlı olarak maaş ve aylıklarına zam alacak.

Net zam oranı, haziran ayının Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle kesinleşecek. Şu ana kadar belirlenen 5 aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 olarak açıklandı.

Açlık ve yoksulluk sınırı ile yüksek enflasyona bağlı olarak, 7,5 milyon asgari ücretliye de benzer oranda bir zam yapılması konuşuluyor.

Beklenen ortalama zam oranının da yüzde 20-25 civarında olması öngörülüyor.

ERDOĞAN'DAN 18 YIL SONRA İLK, CHP'NİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Birçok kez yeni anayasa çağrısı yapan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz dönemlerde muhalefetten de destek istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu doğrultuda, CHP lideri Özgür Özel ile 2 Mayıs’ta AKP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. İlerleyen günlerde ise Erdoğan, Özel'e iade-i ziyaret için 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi’ne gitti.

İki liderin peş peşe görüşmesi siyasette yumuşama ve normalleşme döneminin başlangıcı olarak adlandırıldı.

Görüşmede ekonomiye dair konular da ele alınırken CHP lideri Özgür Özel, asgari ücrete ara zam teklifini gündeme getirdiklerini belirtti.

Milyonlarca asgari ücretli çalışanı ilgilendiren bu görüşmede Erdoğan, CHP ile anlaşma zemini yaratmak için Özgür Özel'in taleplerine sıcak bakabilir. Bu durumda asgari ücrete ara zam konusunda adımlar atılabilir.

BAKAN ŞİMŞEK VE IŞIKHAN'IN ASGARİ ÜCRET TAVRI NET

Hükümet, enflasyonu kontrol altına almak amacıyla kemer sıkma politikalarını sürdürüyor ve ücret artışlarını enflasyonun ana sebeplerinden biri olarak değerlendiriyor.

Bu doğrultuda, hem yıl sonu hedefini hem de tek haneli enflasyon hedefini tutturmayı amaçlayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücret artışları konusunda olumsuz anlamda net bir tavır sergiliyor.

Ayrıca Merkez Bankası raporlarına göre asgari ücrete ara zam yapılmayacağı varsayımıyla hedeflere yönelik adımlar atılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yaptığı açıklamalar ile asgari ücrete ara zam planlarının olmadığını birçok kez yineliyor.

Son olarak AK Parti'nin Kızılcahamam kampında yapılan değerlendirmelerde asgari ücrete ara zam yapılmayacağı sonucuna varıldığı aktarıldı.

BİR İHTİMAL DAHA VAR

Bazı kesimlerde ise asgari ücrete ara zammın yılın ortasında değil, sonlarına doğru olabileceğini konuşuluyor.

Aktarılan bilgilere göre, asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmayacağı kesinleştiği belirtiliyor.

Ancak eylül ayında bir düzenleme olabileceğini öne sürülüyor.