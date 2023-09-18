Borsada açılış seansına ilişkin değişiklikler... 25 Eylül'de yürürlüğe giriyor

Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:37

Güncelleme: 18.09.2023 - 10:37

Borsa İstanbul, açılış seansının işleyişiyle ilgili yeni kararlar aldı.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre, pay piyasasında, paylarda açılış seansının emir toplama aşamasının son beş dakikası hariç emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine karar verildi. Aynı kararlar pay piyasasında açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında da uygulanabilecek.

VİOP’ta tüm sözleşmelerde açılış seansının emir toplama süresinde emirlerde iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.

Değişiklikler 25 Eylül 2023’ten itibaren geçerli olacak.



