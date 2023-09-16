Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi, satıcılı bir görünüm sergiledi. İşte en çok kazandıranlar hisseler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2023 - 09:26
Borsada dün en çok kazandıran hisseler
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BIST 100 endeksi, güne 17,29 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 8.136,04 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.961,98, en yüksek 8.139,34 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,93 azalışla 7.961,98 puandan tamamladı.

Investing’in aktardığına göre, Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen beş hisse şöyle oldu:

  • BRSAN
  • ODAS
  • BRYAT
  • HALKB
  • BERA

Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar:

  • TAVHL
  • PGSUS
  • THYAO
  • ASUZU
  • GUBRF

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