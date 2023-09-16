Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Yayınlanma: 16.09.2023 - 09:26

Güncelleme: 16.09.2023 - 09:26

BIST 100 endeksi, güne 17,29 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 8.136,04 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.961,98, en yüksek 8.139,34 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,93 azalışla 7.961,98 puandan tamamladı.



Investing’in aktardığına göre, Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen beş hisse şöyle oldu:

BRSAN

ODAS

BRYAT

HALKB

BERA

Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar: