Borsada dün en çok kazandıran hisseler
Haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi, satıcılı bir görünüm sergiledi. İşte en çok kazandıranlar hisseler...
BIST 100 endeksi, güne 17,29 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 8.136,04 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.961,98, en yüksek 8.139,34 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,93 azalışla 7.961,98 puandan tamamladı.
Investing’in aktardığına göre, Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen beş hisse şöyle oldu:
- BRSAN
- ODAS
- BRYAT
- HALKB
- BERA
Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar:
- TAVHL
- PGSUS
- THYAO
- ASUZU
- GUBRF
Player Alanı
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