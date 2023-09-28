Borsada dün en çok kazandıran hisseler
Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor. İşte Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen ve kaybettiren hisseler...
Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu:
- GESAN
- GUBRF
- KORDS
- CIMSA
- AKSA
Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar:
- GWIND
- ULKER
- YYLGD
- AGHOL
- BRSAN
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu parkta ölü bulundu
- Sabancı ailesinden kötü haber!
- Ünlü oyuncu parkta ölü bulundu: Ayrıntılar ortaya çıktı!
- İmamoğlu'ndan CHP'li başkana 'azar'
- Oyuncu Seda Fettahoğlu'nun son paylaşımı ortaya çıktı
- Bir yandan MHP öte yandan Menzil...
- İşte İYİ Parti'nin AKP planı!
- Bu tuzağa dikkat!
- Cem Yılmaz'dan 'Ozan Güven' sorusuna yanıt
- Jüriden sonra yönetmenler de çekildi