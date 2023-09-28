Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Yayınlanma: 28.09.2023 - 11:45

Güncelleme: 28.09.2023 - 11:45

Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu:

GESAN

GUBRF

KORDS

CIMSA

AKSA

Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar: