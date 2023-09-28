Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor. İşte Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen ve kaybettiren hisseler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 11:45
Borsada dün en çok kazandıran hisseler
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Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu:

  • GESAN
  • GUBRF
  • KORDS
  • CIMSA
  • AKSA

Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar:

  • GWIND
  • ULKER
  • YYLGD
  • AGHOL
  • BRSAN

Player Alanı
BIST Borsa İstanbul BİST 100

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