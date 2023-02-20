Borsada geri alım hamleleri devam ediyor

Borsa İstanbul'da geri alım programları açıklanmaya devam ediyor. Aksa Akrilik da geri alım programı açıklarken, birçok şirket mevcut geri alım programı dahilindeki alımlarına yenilerini ekledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 15:35
Borsada geri alım hamleleri devam ediyor
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Borsa İstanbul'da deprem felaketi nedeniyle verilen arada getirilen en önemli tedbirlerden biri şirketlerin hisse geri alımlarını kolaylaştırmak olurken, tedbirlerin hayata geçtiği dönemden bu yana şirketlerin hisse geri hamleleri de hız kesmeden devam ediyor.

Borsa İstanbul’da TAV Havalimanları 75 TL ortalamayla 27 bin adet toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 17 Şubat tarihli duyurusunda pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin korunması amacıyla 2 milyon 200 bin geri alıma konu 100 milyon TL azami tutarlı pay geri alım programı açıkladı.

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. de pay geri alımı hamlesi yapan şirketler arasında yer aldı.

Şirket, azami tutarın 1,5 milyar TL büyüklüğünde olduğu bir geri alım programı açıkladı.

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ise geri alıma konu 6 milyon azami pay sayısını içeren 60 milyon TL tutarında bir geri alım programı açıkladı.

Saray Matbaacılık ve Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş de hisse alış işlemi gerçekleştirildiğini açıkladı.


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