Depremin 3'üncü gününde kapanan borsada işlemler 5 gün sonra başladı
Borsa İstanbul 5 işlem günü kapalı kalmasının ardından açıldı. BIST 100 endeksi açılışta yüzde 5,86 değer kazandı.
Borsa İstanbul, deprem sonrası 5 gün işlemlerin kapatılmasının ardından yeniden işleme açıldı.
AA'nın habereine göre; Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 5,86 artışla 4.769,15 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 263,81 puan ve yüzde 5,86 değer kazanarak 4.769,15 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 6,53 ve holding endeksi yüzde 5,06 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,64'le kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren yüzde 3,76'yla spor oldu.
BİR DİZİ TEDBİR AÇIKLANDI
BIST 100 endeksi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen hafta çarşamba günü işleme kapatılmış, o günkü işlemler de iptal edilmişti. En son işlemlerin gerçekleştiği geçen hafta salı günü ise endeks yüzde 8,62 değer kaybederek 4.505,34 puandan kapanmıştı.
5 işlem günü boyunca işlemlerin durdurulduğu Borsa İstanbul pay ve vadeli işlem piyasalarında, bugünkü açılış öncesi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Borsa İstanbul bir dizi tedbir açıkladı.
Analistler, yurt içinde alınan tedbirlerin TL varlıklara ilgiyi artırmasının beklendiğini belirterek, özellikle geri alım programı açıklayan şirket hisselerinde hareketliliğin yakından takip edileceğini söyledi.
BIST 100'DE 4.600 DESTEK
Küresel pay piyasalarında ise ABD'de dün tahminlerin üzerinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından risk iştahının düşük seyrettiğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar ile New York Fed imalat endeksinin öne çıktığını kaydetti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 4.750 ve 4.600 seviyelerinin destek, 4.850 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent kaza geçirdi
- Haluk Levent'ten kendisini hedef alan Bahçeli'ye yanıt
- 'Yalvarıyorum' diye seslendi: Çürük evde oturmayın
- BBL Esports – DRX maçı ne zaman?
- Sağlık çalışanı canlı yayında isyanını haykırdı
- Trafik kazası geçiren Haluk Levent'ten ilk açıklama
- Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu vardı
- Can kaybı sayısı 31 bin 974'e yükseldi
- Ercan'dan canlı yayında kahreden tahmin
- Ünlü sunucu paylaştı: 'Açlığa ve soğuğa dayanamadı'