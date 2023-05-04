Borsada seçim gerilimi

Yayınlanma: 04.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.05.2023 - 03:30

Prof. Dr. Cem Başlevent, “Özellikle iktidar kanadından gelen kutuplaştırıcı söylemler kalan az sayıdaki yabancı yatırımcıyı da kaçırıyor. Yerli küçük yatırımcı da kaybı olduğu için elindeki hisseyi satmıyor ve borsadaki düşüş için de iktidarı suçluyor. Borsa yatırımcıların takip ettiği fenomenler artık ‘Seçimi muhalefet ilk turda kazansın da yabancı yatırımcı gelsin, rasyonel politikalara dönülsün’ demeye başladı” diye konuştu.

(Cem Başlevent)



Endeksteki düşüşün yatırımcının gerçek kaybını yansıtmadığını da aktaran Başlevent şunları söyledi:

“Endeks yılbaşından bu yana yüzde 20 düşüş gösteriyor. Ama endeksin hesaplanmasında büyük şirketlerin payı ağır ve o şirketlerde de çok kayıp olmadı. Oysa özellikle küçük yatırımcının yöneldiği hissler zirveden yüzde 50’ye varan düşüşler yaşadı.”

(Evren Bolgün)



‘İKİNCİ TUR FİYATLANIYOR’

Prof. Dr. Evren Bolgün ise şu an borsada ikinci tur ihtimalinin fiyatlandığını belirterek “Borsa şu anda seçimin ikinci tura kalmasıyla birlikte Meclis’te de herhangi bir ittifakın çoğunluğu alamaması durumuna hazırlanıyor. 15 Mayıs sabahı Cumhurbaşkanı seçilememiş ve Meclis’te çoğunluk olmayınca 2015’teki seçim dönemine benzer bir kaotik süreç korkusu var” dedi.