Borsada seçim gerilimi
Seçime sayılı günler kala piyasalardaki daralma Borsa İstanbul’u (BİST100) da vurdu. İktidarın propaganda malzemesi haline getirdiği BİST100’de yılbaşından bu yana yaşanan kayıp yüzde 20’yi geçti ve endeks gün içinde yüzde 6 kayıpla 4311’e kadar geriledi. Sosyal medyada #BorsadaSoygunVar etiketi en çok konuşulan konular listesine girerken yurttaşlar manipülasyon yapıldığını iddia ederek Sermaye Piyasaları Kurulu’na tepki gösterdi. Uzmanlar borsadaki düşüşü seçim öncesi gerilen siyasi iklim ve borsadaki şirketlerin ilk çeyrek karlılıklarındaki düşüşe bağladı.
Prof. Dr. Cem Başlevent, “Özellikle iktidar kanadından gelen kutuplaştırıcı söylemler kalan az sayıdaki yabancı yatırımcıyı da kaçırıyor. Yerli küçük yatırımcı da kaybı olduğu için elindeki hisseyi satmıyor ve borsadaki düşüş için de iktidarı suçluyor. Borsa yatırımcıların takip ettiği fenomenler artık ‘Seçimi muhalefet ilk turda kazansın da yabancı yatırımcı gelsin, rasyonel politikalara dönülsün’ demeye başladı” diye konuştu.
(Cem Başlevent)
Endeksteki düşüşün yatırımcının gerçek kaybını yansıtmadığını da aktaran Başlevent şunları söyledi:
“Endeks yılbaşından bu yana yüzde 20 düşüş gösteriyor. Ama endeksin hesaplanmasında büyük şirketlerin payı ağır ve o şirketlerde de çok kayıp olmadı. Oysa özellikle küçük yatırımcının yöneldiği hissler zirveden yüzde 50’ye varan düşüşler yaşadı.”
(Evren Bolgün)
‘İKİNCİ TUR FİYATLANIYOR’
Prof. Dr. Evren Bolgün ise şu an borsada ikinci tur ihtimalinin fiyatlandığını belirterek “Borsa şu anda seçimin ikinci tura kalmasıyla birlikte Meclis’te de herhangi bir ittifakın çoğunluğu alamaması durumuna hazırlanıyor. 15 Mayıs sabahı Cumhurbaşkanı seçilememiş ve Meclis’te çoğunluk olmayınca 2015’teki seçim dönemine benzer bir kaotik süreç korkusu var” dedi.
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