Borsada şirketlerin yarısı zarar açıkladı: En çok zarar edenler hangileri?

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin yılın ilk yarısına ait bilanço dönemi sona yaklaşırken, açıklanan finansal tablolar piyasada dikkat çekiyor. Enflasyon muhasebesi uygulayan 282 şirketten 137’si bu dönemde zarar açıkladı. Böylece şirketlerin yüzde 48,58’i zarar bildirdi. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 36 seviyesindeydi. En yüksek zarar Zorlu Enerji’de kaydedilirken, Arçelik ve Petkim de zarar listesinde üst sıralarda yer aldı. En yüksek kâr açıklayan şirketler arasında ise Türk Hava Yolları ve Tera Yatırım Menkul Değerler öne çıktı.

BİLANÇO DÖNEMİ TAKVİMİ VE KAPSAMI

İkinci çeyrek bilanço dönemi 21 Temmuz’da başladı. Bu dönemde, bilançosunu açıklamayan şirketler ve bankalar için süre 11 Ağustos’ta sona erdi. Konsolide olan şirketler ve bankalar için ise 19 Ağustos’a kadar devam edecek. Şu ana kadar 312 şirket finansal sonuçlarını duyurdu. Bunlardan 282’si enflasyon muhasebesi uygulayarak sonuçlarını açıkladı. 30’u ise bankalar ve finans kurumları olup enflasyon muhasebesi uygulamadan tablolarını paylaştı.

EKONOMİK GELİŞMELER VE PARA POLİTİKASI ETKİSİ

Yılın ikinci çeyreğinde, 19 Mart tarihinde İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutklanmasının ardından yaşanan finansal sarsıntı sonrası para politikası daha sıkı uygulandı. Politika faizi, 19 Mart öncesi yüzde 42,5 iken yüzde 46’ya çıkarıldı ve Temmuz’da yüzde 43 seviyesine çekildi. Tüketici ve ticari kredilerde makroihtiyati önlemler uygulanmaya devam ederken, sıkı para politikasının etkisi sürüyor. Buna karşın enflasyon ana eğiliminde düşüş devam etti.

19 Mart öncesinde başlayan faiz indirimi süreci, şirketler ve piyasa için olumlu beklenti yaratmıştı. Ancak sonrasında uygulanan önlemler, yavaşlayan iç talep, küresel tarife savaşları ve jeopolitik gerilimler dış talebi etkiledi. Bu durum şirketlerin finansal performansına yansıdı ve enflasyon muhasebesinin sürmesi bilanço sonuçlarında belirleyici oldu.

ZARAR AÇIKLAYAN SEKTÖRLER

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre enflasyon muhasebesi uygulayan şirketlerden 137’si zarar açıkladı. Özellikle enerji, dayanıklı tüketim ve ihracatçı sektörlerde zarar dikkat çekti. Zorlu Enerji zarar listesinin başında yer alırken, Çan2 Termik, Ak Enerji, Enerjisa, İzdemir Enerji ve Cates Elektrik de bu listede üst sıralarda yer aldı. Dayanıklı tüketim malında beyaz eşya üreticileri de zarar listesinde ön planda; Arçelik ikinci sırada, Vestel Beyaz Eşya ise beşinci sırada yer aldı. Perakende sektöründe Carefour ve Teknosa da zarar açıklayan şirketler arasında dikkat çekti. Otomotiv, çimento, lastik ve seramik gibi üretici şirketler de üst sıralarda yer aldı.

EN YÜKSEK KÂR AÇIKLAYAN ŞİRKETLER

En yüksek kâr açıklayan şirketler arasında Türk Hava Yolları birinci sırada yer aldı. Onu Tera Yatırım Menkul Değerler takip etti. Tera Yatırım birçok büyük şirket ve holdingi geride bırakarak zirvede kalmayı sürdürdü. Ayrıca Türk Telekom, TÜPRAŞ, Türkcell, Aselsan, Coca Cola İçecek, İsdemir ve Oyak Çimento en çok kâr eden şirketler arasında yer aldı.