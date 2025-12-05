AKP'li Tayyar'dan DEM Parti'ye 'İmralı' uyarısı: Tutanaklar yayınlansa en büyük zararı DEM görür

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan ile görüşen süreç komisyonu heyetinin DEM Partili üyesi Gülistan Kılıç Koçyiğit'in bugünkü ''İmralı tutanakları özeti Öcalan'ın görüşlerinden ve görüşmenin ruhundan uzak'' açıklamasına yanıt verdi.

Tayyar, "Sürece zarar gelmesin diye sümen altı ettiğim elimdeki notları yazsam ya da İmralı tutanakları tümüyle yayınlansa bundan en büyük zararı DEM görür. Başta komisyonu yöneten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yüzüne bakamazlar" açıklamasında bulundu.

Tayyar, "İmralı heyeti üyesi DEM’li Gülistan Koçyiğit, Gazeteci Cansu Çamlıbel’e konuşmuş. İmralı görüşmesine dair daha önce yazdıklarıma ‘yalan’ demiş ama baştan sona tüm anlattıkları beni teyit ediyor. Siyaseten sürece öncülük edenlere ‘siyasi darbe’ yapılabileceğini söylüyor. Eee, hani yalandı? Bir de elimde hiçbir bilgi olmadığını söylüyor" dedi.

"TUTANAKLAR YAYINLANSA EN BÜYÜK ZARARI DEM GÖRÜR"

Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''Sürece zarar gelmesin diye sümen altı ettiğim elimdeki notları yazsam ya da İmralı tutanakları tümüyle yayınlansa bundan en büyük zararı DEM görür.

"KURTULMUŞ'UN YÜZÜNE BAKAMAZLAR"

Başta komisyonu yöneten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yüzüne bakamazlar. PKK ile Barzani arasında savaş çıkar. Suriye’de Şara’yla uzlaşma imkansız hale gelir.

"BENCE FAZLA KAŞIMAYIN"

Ertuğrul Kürkçü dahil gammazlamadığınız kimse kalmamış neredeyse. Sanırım asıl tepki Öcalan’ın ‘yaz Gülistan’ lafına. Kusura bakmasınlar, Öcalan’ın üslubu herkesçe malum. Baydemir için kullandığı ‘zottirik’ ifadesi hala hafızalarda.Bence fazla kaşımayın.''