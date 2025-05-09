Borsada takas süresi kısalıyor: Yatırımcılar için yeni dönem başlıyor!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 12:11

Güncelleme: 09.05.2025 - 12:11

Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke, Borsa İstanbul’da takas tarihinin T+1 (işlem gününü takip eden birinci iş günü) olarak değiştirilmesinin işlem hacimlerinde önemli bir artışa yol açabileceğini belirtti.

Borsa İstanbul Grubu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarının takas tarihinin T+1 olarak revize edilmesi yönünde bir değerlendirme süreci başlattığını duyurmuştu. Halen Borsa İstanbul’daki takas süresi, işlem gününü takip eden ikinci iş günü (T+2) olarak uygulanıyor.

Borsa İstanbul’un açıklamasında, küresel finans piyasalarında takas sürelerinin kısaltılmasına dair önemli gelişmelerin yaşandığına dikkat çekilmişti. Bu bağlamda, ABD’nin 28 Mayıs 2024 tarihinde T+1 sistemine geçtiği belirtilmişti. Ayrıca, Avrupa Birliği, İsviçre ve İngiltere’nin ise bu sisteme geçiş için 11 Ekim 2027 tarihini hedeflediği ifade edilmişti.

T+1’E GEÇİŞ HACMİ ARTIRABİLİR

Sertaç Ekeke, T+1 sistemine geçilmesiyle birlikte yatırımcıların daha hızlı işlem yapabileceğini ve işlem hacimlerinde en az yüzde 25 oranında artış görülebileceğini söyledi. Türkiye’de T+1 sistemine uyum sağlanmasının altyapı ve alışkanlık açısından kolay olacağını ifade eden Ekeke, ABD’nin adaptasyonunun daha zor olacağını düşündüğünü belirtti.

Ekeke, Türkiye’deki tahvil takas sisteminin işlem günü takas olarak uygulandığını, dolayısıyla T+1 geçişinin daha kolay olacağını vurguladı. Ayrıca, Türk yatırımcılarının hisse senetleri alımında blokaj yapılmasına alışık olduğunu ve bu durumun da T+1 sistemine geçişi kolaylaştıracağını söyledi.

ARACI KURUMLAR HAZIR

Aracı kurumların altyapılarının T+1 sistemine kolayca adapte olabileceğine dikkat çeken Ekeke, kullanılan ortak yazılımlar sayesinde bu değişikliğe hızla uyum sağlanabileceğini belirtti. Ekeke, kamuoyunda takas süresindeki değişimle ilgili olumsuz bir tepki görülmediğini ve herkesin bu değişikliğe çabuk uyum sağlayabileceğini ifade etti.

BORSA İSTANBUL’DAKİ HACİM SORUNU ÇÖZÜLEBİLİR

Ekeke, T+1 sistemine geçişin Borsa İstanbul’daki hacim sıkışmalarını telafi edebileceğini ve takas süreçlerini daha etkin hale getirebileceğini söyledi. Ayrıca, bu geçişin, yatırımcılar için psikolojik avantaj sağlayacağını ifade etti.

TÜRKİYE FİNANSAL HİZMETLERDE MARKA

Türkiye’nin finansal hizmetler alanında önemli bir marka olduğunu ve Türk bankacılık sisteminin güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirten Ekeke, Türkiye’deki borçluluk yapısının hala düşük olduğunu ve bankacılık sektörünün yabancı yatırımcılar için cazip olmaya devam ettiğini söyledi. Ayrıca, savunma sanayinin de güçlü bir noktaya geldiğini vurgulayan Ekeke, Türkiye’nin büyüme ve istihdam konusunda önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

ABD İLE İLİŞKİLERDE POZİTİF GELİŞMELER

Ekeke, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de olumlu bir yönde gelişmeye devam edeceğini belirterek, Trump’ın Türkiye için yaptığı “dost ülke” açıklamasının çok değerli olduğunu ve Türkiye için yeni fırsatlar yaratabileceğini söyledi.