Borsada TL-dolar makası açılıyor

29 Kasım 2021 Pazartesi, 14:34

BloombergHT'nin yaptığı araştırmaya göre; Borsa İstanbul’da son dönemlerde TL ve dolar bazındaki endeksler arasında ciddi bir ayrışma görülüyor.

2021 yılına 1.495 puan seviyesinden başlayan endeks 26 Kasım kapanışı dikkate alındığında 1.776 puan ile yüzde 20,3 getiri sağladı.

Fakat endekse dolar bazında bakıldığında yıla 200 dolar civarında başlayan endeksin 26 Kasım kapanışında 143 dolarla yüzde 30 değer kaybettiği izlendi.

Mevcut tablo Borsa İstanbul tarihinde eşi görülmemiş bir TL-dolar bazlı ayrışmaya işaret ediyor.

Borsa İstanbul 2021 yılında yatırımcılarına oldukça zorlayıcı bir performans sunuyor. Yılı sonlandırmaya yaklaşırken; pandeminin seyri, TCMB başkan değişikliği, şirket kârlılıkları, halka arzlar, makroekonomik veriler, siyasi gelişmeler, yabancı yatırımcı ilgisi, sektör ayrışmaları ve küresel piyasalardaki gelişmeler fiyatlamalara etki yarattı.

Özellikle Eylül ayı sonunda bilanço dönemi ve faiz indirimleri ile başlayan Borsa İstanbul’daki TL bazlı ralliye karşın, dolar bazında tam tersi tablo gözlemlendi.

Endekste 6 Kasım tarihinde başlayan rallinin getiri boyutu yüzde 30’a ulaşırken, aynı dönemde dolar bazında yüzde 6 geri çekilme yaşandı. Son dönemde küresel tarafta dolar endeksinin güçlenmesi ve merkez bankasından gelen çekirdek enflasyon söylemi ve takip eden faiz indirimleri TL’nin zayıflamasına neden oldu.

SADECE 27 ŞİRKETİN DEĞERİ 1 MİLYAR DOLAR ÜZERİNDE

Bu gelişme ise TL bazında rekor kıran endekslerde dolar bazında ender ayrışmaya işaret etti. Son yükseliş ile birlikte BIST 100 endeksinin toplam piyasa değeri 1,43 trilyon TL’ye yükselirken, dolar bazında piyasa değeri 115,7 milyar dolara indi.

TL’deki değer kaybı ile birlikte endekste sadece 27 şirket 1 milyar dolar üzerinde piyasa değerine sahip iken, yılbaşında bu rakam 40 seviyesindeydi.