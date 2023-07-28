Borsada yeni zirve... 7 bin eşiği de aşıldı

Yayınlanma: 28.07.2023 - 15:12

Güncelleme: 28.07.2023 - 15:12

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe rekorla başladı. BIST100 Endeksi 6.925 puandan açıldığı haftanın son işlem gününde 7 bin puan seviyesini aşarak rekor yeniledi.

Borsa, dün gerçekleştirilen Enflasyon Raporu Sunumu’nda TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın verdiği mesajlar, bankanın enflasyon beklentilerini yukarı yönlü güncelleyerek daha ulaşılabilir hedeflere odaklanıldığı algısı ve gerçekleştirilen son atamalar gibi faktörlerin piyasada üzerinde yarattığı olumlu etkiyle yükselişe geçti.

Endeks sabah saatlerinde tazelediği rekor sonrası yüzde 2’yi aşan yükselişle 7.007 puan seviyesine ulaştı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.000 ve 7.100 seviyelerinin direnç, 6.800 ve 6.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



Dolar/TL 26.94 seviyesinde seyrederken Türkiye'nin CDS puanı 411 baz puana kadar geriledi.

KÜRESEL PAY PİYASALARI KARIŞIK SEYREDİYOR



Analistler, küresel pay piyasalarında, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bir süredir dünya ekonomilerinin başlıca problemi olan enflasyon, sınırlı da olsa gerilemeye devam ederken, para politikalarına ilişkin belirsizlikler sürüyor.

Çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed), dün de Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini 25 baz puan artırdı. Bugün ise para politikası kararlarını açıklayan Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini ve getiri eğrisi hedef bandını sabit bıraktı.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken, yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

Dün Sermaye Piyasası Kurulu da (SPK) SASA Polyester Sanayi'nin 2 milyon 582 bin 311 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.



