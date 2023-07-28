Bilecik'te ekmeğe, simit ve poğaçaya zam geldi

Yayınlanma: 28.07.2023 - 13:28

Güncelleme: 28.07.2023 - 14:30

Artan ekmek fiyatlarına bir yenisi daha eklendi. Bilecik'te 200 gram ekemeğin fiyatı yüzde 40 zamlanarak 7 lira oldu.

Bilecik'te 5 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 7 liraya çıkarken, 90 gram simit 6 liradan 8 liraya, 80 gram poğaça da 6 liradan 8 liraya çıktı.

Fiyatların pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı öğrenildi.