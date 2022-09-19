Son dakika... Borsada yine devre kesici uygulandı

19 Eylül 2022 Pazartesi, 17:33

BIST 100 endeksinde satışların derinleşmesiyle devre kesici uygulandı. Borsa İstanbul'un konuya dair yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada "Saat 17:07:30 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur" dendi.

YENİDEN BAŞLATILMAYACAĞI BİLDİRİLDİ

İşlemler Pay Piyasası'nda saat 18:01'de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08'de yeniden başlatılacağı belirtilirken BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemlerin bugün yeniden başlatılmayacağı bildirildi.

BIST 100 endeksinde bugün kayıplar yüzde 5'e ulaştı, endeks böylece 2 Eylül'den beri en düşük seviyeye geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 8 düştü. Bankacılık endeksinde 5 günlük kayıp yüzde 34'e ulaştı.