Faik Öztrak'tan 'Borsa İstanbul' paylaşımı

18 Eylül 2022 Pazar, 13:55

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Bankaların son 1 yıldaki kârını 5'e katladıklarını ifade eden Öztrak, "Milletin elindeki avucundakine göz diken bu yönetim, milletten aldı, yandaşlarını ve faiz lobilerini abat etti. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir servet transferine imza attı. Milletin alın terini, emeğini yılların çabasını bile isteye enflasyona ezdirdi" dedi.

Öztrak'ın paylaşımları şöyle:

1) “Faiz sebep, enflasyon sonuç” safsatası en çok kime yaradı? Elbette faiz lobilerine ve yandaş batık-zombi şirketlere. Milletin parası, tasarrufları pul edilirken; Bankalar ve batık yandaş şirketler abat edildi.

2) Bankaların karı son bir yılda 5’e katlandı. Geçtiğimiz yılın Temmuz’unda 40,2 milyar TL olan bankaların net karı, bu yılın aynı ayında 207,9 milyar TL’ye çıktı.

3) Yüksek enflasyon sadece milletin satın alma gücünü ezmekle kalmadı. Az sayıda tasarruf sahibinin dişinden tırnağından artırdığını da ezdi geçti. Konut alabilen konuta koştu. Konut fiyatları uçtu. Milletimizin ev alma hayalini bile çaldılar.

4) Milletin elindeki avucundakine göz diken bu yönetim, milletten aldı, yandaşlarını ve faiz lobilerini abat etti. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir servet transferine imza attı. Milletin alın terini, emeğini yılların çabasını bile isteye enflasyona ezdirdi.

5) Hatalı ekonomi politikalarıyla milletin tasarruflarını enflasyona ezdirenler bununla da kalmadı. Borsa İstanbul’u milletin soyulduğu bir Gazinoya çevirdiler. Borsadaki manipülasyonlara sadece seyirci kalmadılar, bir de manipülasyonlara su taşıdılar.

6) Bizzat Nebati Bakan, Borsadaki yükselişle övünürken, küçük yatırımcılara kâğıt boşaltmak isteyen manipülatörlerin ekmeğine yağ sürdü. Bakan, Bakanlığını bıraktı. Fon yöneticiliğine soyundu. 11 Eylül’de attığı tweetlerden hemen sonra, Borsa tepetaklak aşağıya gitmeye başladı.

7) Özellikle bazı kamu bankalarının hisselerindeki fiyat hareketleri anormal ötesi. Peki bu bankalar kiminle ilgili? Elbette Nebati Bakan ile. Nebati Bakanın küçük yatırımcıya "Borsaya gel gel" yapmasının hemen ardından, bu hisselerde yüzde 34’e varan kayıplar yaşandı.

8) Son bir ayda özellikle kamu bankaları ve mali endeks özelinde Borsa İstanbul’da yaşananlar çok büyük bir skandaldır. Tasarruflarını yüksek enflasyondan korumak için çaresizce adres arayan küçük yatırımcılar bir kez daha silkelenmiştir.