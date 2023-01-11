Borsadaki çöküş sürüyor

Yayınlanma: 11.01.2023 - 15:08

Güncelleme: 11.01.2023 - 15:08

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,84 azalışla 4.946,20 puana gerilemiişti. Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 41,80 puan değer kaybederek 4.946,20'ye indi. Toplam işlem hacmi 43,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,17 ve holding endeksi yüzde 1,59 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,79 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,53 ile sigorta oldu. BIST 100 endeksi ikinci seansta da düşmeye devam etti.

Yüzde 3'ün üzerinde değer kaybı ile 4,822 puana geriledi.