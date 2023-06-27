Borsadaki üç şirketten hisse geri alımı
Dün rekor kıran Borsa İstanbul’da üç şirket hisselerini geri aldı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün yüzde 2,69 artışla günü 5.732,86 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.
Bazı şirketlerse geri alım yapmaya devam etti.
Investing’in aktardığına göre geri alım yapan şirketler şöyle:
- İndeks Bilgisayar
- MLP Sağlık Hizmetleri
- Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
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