Borsadaki üç şirketten hisse geri alımı

Yayınlanma: 27.06.2023 - 11:01

Güncelleme: 27.06.2023 - 11:01

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün yüzde 2,69 artışla günü 5.732,86 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Bazı şirketlerse geri alım yapmaya devam etti.

Investing’in aktardığına göre geri alım yapan şirketler şöyle: