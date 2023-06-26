Dolardan sonra Borsa İstanbul’da da yeni rekor

Yayınlanma: 26.06.2023 - 17:12

Güncelleme: 26.06.2023 - 17:12

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 3'e yakın artışla 5 bin 734 puanı aştı ve gün içi rekor seviyesine ulaştı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerle negatif seyrettiğini belirterek, yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi.

DOLAR VE EURO ZİRVE TAZELEDİ

Dolar/TL geçen hafta yeni tarihi zirve olan 25.73 seviyesine kadar yükselmişti. Bugün gün içi en yüksek 26.04 seviyesinde zirveyi gördü. Euro ise gün içi 28.38'i görerek zirve tazeledi.



Öte yandan, hafta sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sadeleştirme politikası kapsamında ilk adım olarak Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti. Buna göre, menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine karar verilirken, Tebliğ kapsamında, menkul kıymet tesis oranı, gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı yüzde 57'nin altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı, yüzde 70 ve üzerinde olan bankalar için 2 puan indirimli uygulanacak.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.800 seviyesinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



