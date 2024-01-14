Borsadan kaçan yatırımcı sayısı 1 milyonu aştı
MKK verilerine göre, son 5 haftada borsadan kaçan yatırımcısı sayısı 1 milyonu aştı.
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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı geçtiğimiz 5 haftada 1 milyonu aştı.
MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 12 Ocak ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 75 bin 158 kişi azaldı.
Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 585 bin 192'den 7 milyon 510 bin 34'e indi.
Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 15 Aralık 2023 tarihinde gördüğü 8 milyon 573 bin 476 seviyesinden 5 haftada 1 milyon 63 bin 442 kişi azalmış oldu.
Aynı hafta pay senedi değeri ise 10,26 trilyon TL'den 10,53 trilyon TL'ye yükseldi.
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