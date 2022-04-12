Borsaları takip eden Bitcoin düşüyor

12 Nisan 2022 Salı, 08:01

İşlem hacim ile kripto para birimlerinden en büyüğü olma özelliğini elinde bulunduran Bitcoin yılbaşında bu yana kan kaybını önleyemiyor. Geçen yıl 8 Kasım'da 67.789 dolara kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini gören Bitcoin, o tarihten bu yana değer kaybediyor.

UYGUNSUZ GERÇEK

Sözcü'nün haberine göre, Bitcoin'in teknoloji hisseleriyle korelasyonunun zirveye ulaştığını belirten kripto borsası BitMEX'in kurucu ortağı Arthur Hayes, bu durumunun haziran ayına dek Bitcoin'i 30 bin dolar seviyelerine çekebileceğini öngördü. Hayes, blogunda yayımladığı bir makalede hisse senetlerine entefre hareketin sadce Bitcoin'e özgü olmadığına da işaret etti. Fed'in sıkışlaştırma adımları, teknoloji hisseleri üzerinde baskı kurarak geçen hafta Nasdaq 100'ün yüzde 3.6 değer kaybetmesine neden olurken, Bitcoin de önemli kayıp yaşadı.

Hayes, kripto paralar arasında işlem hacmi bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un da aynı dönemde 2.500 dolara kadar çekebileceğini iddia etti. “En kötüsünün bittiğine inanan birçok kripto para piyasası uzmanı var” diyen Hayes, “Kripto fiyatlarının şu anda Standard&Poor's 500 ve Nasdaq 100 için bir gösterge olduğu yolundaki uygunsuz gerçeği görmezden geldiklerine inanıyorum” yorumunu yaptı. Hayes, “Bitcoin ve Ethereurm Fed harekete geçmeden ve politikasını sıkılaşmadan önce dibi görecek” dedi.

41 BİN DOLARA KADAR GERİLEDİ

Haftanın ilk işlem gününde Bitcoin 41.050 dolar, Ethereum ise 3.140 dolar seviyelerine kadar geriledi. Bitcoin'in işlem hacmi 862.5 milyon dolar, Ethereum'un ise 376.3 milyon dolar düzeyinde seyretti. Bitcoin son bir haftada yüzde 10'dan fazla değer yitirirken, Ethereum ise yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.