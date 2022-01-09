BOTAŞ’a ‘il veya bölge bazında kademeli satış fiyatı belirleme’ yetkisi veriliyor

09 Ocak 2022 Pazar, 02:00

Elektriğe “kademeli fiyat” adı altında gelen “katmerli zammın” aynısı doğalgaz için de devreye giriyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen “torba” teklifle, “BOTAŞ tarafından bakanlık görüşleri alınmak kaydıyla bölgesel ve iklimsel koşulları dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğalgaz satış fiyatı uygulanabilmesi” sağlanıyor.

EPDK DEVRE DIŞI

AKP milletvekili Cemal Öztürk, komisyonda teklifi savunurken benzer abone gruplarının farklı tüketimlerine atıfla “Düzenlemeyle il bazında iklim şartları ve tüketim miktarına uygun olacak bir kademe belirlenmesi ve tüketimin artışından kaynaklanan ilave maliyetlerin bu kademe üstünde tüketim yapan abonelere yansıtılması amaçlanmaktadır” dedi. Öncelikle EPDK’nin fiyat tespitiyle ilgili yetkisinin BOTAŞ’a verildiğine dikkat çeken CHP milletvekili Bülent Kuşoğlu, ayrıca neye göre iklim veya bölge bazında detaylandırma yapılacağının da belirsiz olduğunu vurguladı. HDP milletvekili Garo Paylan ise BOTAŞ’ın halen kamu sahiplilğinde bir anonim şirket olduğunu, ancak yarın özelleştirilebileceğini belirtti.

İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz da Erzurum ve Kars’ın eksi 30-40 dereceyi gördüğünü hatırlatarak “Biraz aşağıya inelim; Malatya, Elazığ eksi 15-20 derece yani bunların arasında nasıl bir düzenleme yapılacak” diye sordu. Bu tür tartışmalar üzerine BOTAŞ Genel Müdürü Özcan, şehir bazında başlayacak olan düzenlemenin, sonraki yıl için ilçe, iklim bölgeleri ve daha mikro bölgeler bazında farklı değerlerde uygulanabileceğini belirtti. Özcan, fiyatlandırmayı da şöyle örneklendirdi:

AĞRI’DA 26 DERECE!

“Sözgelimi Ağrı’da bir konut için yıllık doğalgaz tüketiminin 1300 metreküp olduğunu varsayalım. Buradaki konfor şartı 18-20 derecede belirlenebilir. Ama siz ‘Evimde tişörtle dolaşmak istiyorum, sıcaklığım 26 derecenin altına düşerse rahatsız oluyorum’ diyorsunuz ve tüketim değeriniz 1800 metreküpe çıkıyor. Aradaki 500 metreküp temel ısınma ihtiyacının dışında kalan kısım olarak ayrı fatura ediliyor. Yine sözgelimi Antalya’da ortalama kış dönemi tüketimi 400 metreküp. Bunun üstüne çıkarsanız aradaki fark için yine ayrı fatura olur.”