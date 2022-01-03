Eski BOTAŞ müdürü Yardım'dan doğalgaz zammı uyarısı: 'Ay sonu çarpılırsınız'

03 Ocak 2022 Pazartesi, 15:42

BOTAŞ, yeni yılla birlikte doğalgaza konutlarda yüzde 25, elektrik üreten santrallara yüzde 15 ve sanayiye yüzde 50 zam yaptı.

Eski BOTAŞ Genel Müdürü Gökhan Yardım, sanayiye gelen yüzde 50'lik doğalgaz zammı için uyarı geldi. Yardım, "Yüzde 50 zam geldi diye hesap yapmayın. Yoksa ay sonu çarpılırsınız" dedi.

Konu hakkında Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Doğal gaz kullanan sanayi tesisleri, doğal gaza yüzde 50 zam geldi diye hesap yapmayın, tarifeyi dikkatli okuyun. Yoksa ay sonunda maliyetleriniz şaşar, çarpılırsınız.

Geçen seneki tüketiminizin yüzde 60’a kadarki miktarının fiyatı 6.30 TL/m3 (yüzde 50 zamlı). Bu miktarı geçen her metreküpün fiyatı 9.45 TL/m3 (geçen miktarlarda fiyat yüzde 125 zamlı). Geçen sene Ocak ayında tükettiğiniz miktarı tüketirseniz zam yüzde 80 oluyor”