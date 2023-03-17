BOTAŞ’ın 2023 yılı iletim şebekesi yatırım tutarı belli oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2023'e ilişkin doğal gaz iletim şebekesi yatırım tutarı 6 milyar 455 milyon 385 bin lira olarak onaylandı.

Reuters
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 11:03
BOTAŞ’ın 2023 yılı iletim şebekesi yatırım tutarı belli oldu
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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararına göre, BOTAŞ’ın 2023 yılı iletim şebekesi yatırımları toplam tutarı 6.4 milyar TL olarak onaylandı.

BOTAŞ, 2023 yılı içinde proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanlarını geçemeyecek.

Proje ödenekleri yatırım ile ilgili olmayan amaçlar için kullanılamayacak.


epdk BOTAŞ Resmi Gazete

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