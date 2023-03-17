BOTAŞ’ın 2023 yılı iletim şebekesi yatırım tutarı belli oldu

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 11:03

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 11:04

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararına göre, BOTAŞ’ın 2023 yılı iletim şebekesi yatırımları toplam tutarı 6.4 milyar TL olarak onaylandı.

BOTAŞ, 2023 yılı içinde proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanlarını geçemeyecek.

Proje ödenekleri yatırım ile ilgili olmayan amaçlar için kullanılamayacak.