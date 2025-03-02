Bozcaada açıklarında İngiliz menşeili mayın bulundu
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında İngiliz menşeili 200 kg patlayıcı içeren mayın bulundu.
Bozcaada'nın Tuzburun mevkisi açıklarında, sahilden yaklaşık 50 metre uzaklıkta mayın olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Su Altı Savunma Komutanlığı (SAS) timleri sevk edildi.
Yapılan incelemede mayının İngiliz menşeili MK2 tipinde olduğu ve yaklaşık 200 kilogram patlayıcı içerdiği tespit edildi.
Ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemlerini tamamlamasının ardından mayın imha edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oval Ofis'te 'küfür' iddiası
- Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı
- Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma!
- Erdoğan şehit ailelerine seslendi
- Cübbeli Ahmet'ten 'çakarlı araç' savunması
- 'İmralı' sürecinde amaç açığa çıktı!
- İftar için horoz kesmek istedi: Kan kaybından öldü
- Erdoğan'ın diploması nerede?
- ABD'de aşağılanan Zelenski aradığını orada buldu
- Dilan Polat: 'Yaşamak istemiyorum'