Bozcaada açıklarında İngiliz menşeili mayın bulundu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında İngiliz menşeili 200 kg patlayıcı içeren mayın bulundu.

Bozcaada açıklarında İngiliz menşeili mayın bulundu
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AA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 12:45

Bozcaada'nın Tuzburun mevkisi açıklarında, sahilden yaklaşık 50 metre uzaklıkta mayın olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Su Altı Savunma Komutanlığı (SAS) timleri sevk edildi.

Yapılan incelemede mayının İngiliz menşeili MK2 tipinde olduğu ve yaklaşık 200 kilogram patlayıcı içerdiği tespit edildi.

Ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemlerini tamamlamasının ardından mayın imha edildi.


Etiketler: #Bozcaada #mayın

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