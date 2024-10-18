CHP'den 'Mavi Vatan' çağrısı: 'Önemli bir mesaj içerebilir...'

Yayınlanma: 18.10.2024 - 10:19

Güncelleme: 18.10.2024 - 10:20

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Savunma Politikalarından Sorumlu Yankı Bağcıoğlu, Türkiye’nin çevresinde artan askeri ve siyasi gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bağcıoğlu, Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) çevre denizlerde Denizkurdu-1 tatbikatının yapılacağını açıklamasının olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Bir çağrı yapan Bağcıoğlu, “Tatbikatın adının, 2019’dan itibaren her yıl icra edilmesi planlanan ancak bu yıl yapılmayan ‘Mavi Vatan’ tatbikatı olarak değiştirilmesi, sembolik açıdan da önemli bir mesaj içerebilir” dedi.

Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

''Bölgemizde yaşanan gerginlikler ve çatışmalar ile Kıbrıs Adası ve Doğu Akdeniz’de çözüm ve deniz yetki alanlarının paylaşımı konusunda yapılması muhtemel görüşmeleri içeren askeri ve siyasi gelişmelerin hız kazandığı bu dönemde, kararlı siyasi duruşun yanı sıra askeri caydırıcılık da oldukça önem kazanmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı tarafından çevre denizlerimizde Denizkurdu - I Tatbikatı icra edileceğine ilişkin yapılan açıklama, bu bağlamda oldukça olumlu bir gelişmedir.

Fakat, 2024 yılı içerisinde, 7-16 Ocak 2024 tarihleri arasında zaten Denizkurdu-I isimli bir tatbikat yapılmıştı. İkinci defa aynı isimli bir tatbikat yapılması yerine, AB ve Yunanistan’ın aksi yöndeki girişimlerine rağmen tatbikatın adının, 2019’dan itibaren her yıl icra edilmesi planlanan ancak bu yıl yapılmayan ‘Mavi Vatan’ Tatbikatı olarak değiştirilmesi, sembolik açıdan da önemli bir mesaj içerebilir.

Ayrıca, 21-25 Ekim tarihleri arasında çevre denizlerimizde icra edilecek tatbikat ile eş zamanlı olarak, tüm milli hava savunma sistemlerimizle (envantere girecekler/test aşamasında olanlar dahil fiili atış eğitimi) ‘Hava Ateş Serbest’ caydırıcılık tatbikatı planlanması da uygun olacaktır.''