Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (7 Eylül 2022 petrol fiyatları)
Fiyatında düşüş gözlemlenen brent petrol uluslararası piyasalarda 91 dolar seviyesine kadar gerilerdi.
Petrol fiyatlarında düşüş gözlenirken Brent ham petrolünün varil fiyatı da uluslararası piyasalarda yüzde 1'den fazla gerileyerek 91 dolar seviyesine indi.
Petrol, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Çin'in Chengdu kentinin de bulunduğu bölgelerde uygulanan tecrit 21,2 milyon kişiyi etkilerken dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi olan ülkede talebi de düşürdü.
Arz tarafında ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, ekimde günlük 100 bin varil üretim kesintisine gitme kararı piyasalar üzerinde etkili oluyor.
Piyasa oyuncuları tarafından "sembolik bir düşüş" olarak algılanan bu karar sonrası arz daralmasına ilişkin endişeler yerini, uygulama zorlukları nedeniyle gerçekleşecek kesintinin bu seviyenin de altında kalacağına dair beklentilere bıraktı.
Video Haberler
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Şimşekler orman yangını çıkardı
- Kadıköy’de taksi denetimi
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Mehmet Ali Erbil hakkında 'zorla getirme' kararı
- MHP seçim tarihi verdi
- Kayalar Holding’in patronu çalışanlara tokat attı!
- Akşener'den adaylık açıklaması
- Erdoğan'a bir rakip daha geliyor
- 'İki namaz kıldın diye...'
- AKP'li Boynukalın ile ilgili haberlere erişim engeli!
- Bakan Bilgin'den 'EYT' açıklaması
- Gülşen'den o isme suç duyurusu
- 'Utan Cem artık yeter'