Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (7 Eylül 2022 petrol fiyatları)

07 Eylül 2022 Çarşamba, 09:56

Petrol fiyatlarında düşüş gözlenirken Brent ham petrolünün varil fiyatı da uluslararası piyasalarda yüzde 1'den fazla gerileyerek 91 dolar seviyesine indi.

Petrol, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Çin'in Chengdu kentinin de bulunduğu bölgelerde uygulanan tecrit 21,2 milyon kişiyi etkilerken dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi olan ülkede talebi de düşürdü.

Arz tarafında ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, ekimde günlük 100 bin varil üretim kesintisine gitme kararı piyasalar üzerinde etkili oluyor.

Piyasa oyuncuları tarafından "sembolik bir düşüş" olarak algılanan bu karar sonrası arz daralmasına ilişkin endişeler yerini, uygulama zorlukları nedeniyle gerçekleşecek kesintinin bu seviyenin de altında kalacağına dair beklentilere bıraktı.