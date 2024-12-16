Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? Küresel petrol piyasalarında neler oluyor? 16 Aralık 2024 brent petrol fiyatları

Yayınlanma: 16.12.2024 - 10:25

Güncelleme: 16.12.2024 - 10:25

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,96 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 74,32 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,06 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 azalarak 73,96 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,46 dolardan alıcı buldu.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Petrol fiyatlarının düşüşünde ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni yılda izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizlikler etkili oluyor.

Analistler, para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti. Söz konusu belirsizliklerin, piyasalarda oynaklığa yol açarak petrol fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bunun yanı sıra ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede ekonomik büyümenin yavaşladığına işaret etmesi de petrol fiyatları üzerinde etkili oldu.

ABD'DE İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI ARTIŞ GÖSTERDİ

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 7 Aralık ile biten haftada 242 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bu durum, piyasa oyuncularının talep endişelerini artırarak fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

Öte yandan, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın vergi indirimleri, tarifeler, göç kısıtlamaları gibi izleyeceği politikaların ekonomi üzerinde oluşturacağı olası etkilere ilişkin soru işaretleri, ülkede talebin azalacağına yönelik endişeleri hafifleterek fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtladı.

Ayrıca, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de açıklanması beklenen teşvik paketinin ülkede büyümeyi artırarak petrol talebine olumlu yansıyacağı beklentileri de fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,65 doların direnç, 70,89 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.