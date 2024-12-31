Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? Küresel petrol piyasalarında neler oluyor? 31 Aralık 2024 petrol fiyatları...

Yayınlanma: 31.12.2024 - 09:54

Güncelleme: 31.12.2024 - 09:54

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 74,60 dolardan işlem görüyor. Dün 74,43 dolara kadar yükselen fiyat, kapanışı 74,04 dolardan yapmıştı. Bugün ise yaklaşık yüzde 0,75'lik bir artışla fiyat 74,60 dolara ulaştı.

ABD VE ÇİN EKONOMİK VERİLERİNİN ETKİSİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD ve Çin'in ekonomik verileri belirleyici rol oynuyor. Çin'in gelecek yıl ekonomiyi canlandırma hedefi doğrultusunda 3 trilyon yuanlık mali teşvik haberleri, petrol talebinin artacağı beklentisini güçlendirdi.

ÇİN'DE PMI VERİLERİ GENİŞLEME BÖLGESİNDE

Çin'de aralık ayına ilişkin açıklanan PMI verileri, imalat sanayi için 50,1, hizmet sektörü için 52,2 olarak kaydedildi. Bileşik PMI da 52,2 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'DE EKONOMİK BELİRSİZLİKLER VE FED POLİTİKALARI

ABD'de yaklaşan başkanlık değişimiyle birlikte ticari ve diplomatik yaptırımlara dair belirsizlikler devam ediyor. ABD dolarının değer kaybı, petrol fiyatlarının yükselmesine katkıda bulunurken, Fed'in faiz indirimi beklentileri piyasalarda etkisini sürdürüyor.

BRENT PETROLDE TEKNİK SEVİYELER

Brent petrolde teknik olarak 74,65 dolar direnç, 71,11 dolar ise destek seviyesi olarak izleniyor.