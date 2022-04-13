Brent petrolün varil fiyatında son durum (13 Nisan 2022)

13 Nisan 2022 Çarşamba, 09:34

Dün 105,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 104,87 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 100,69 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya'nın, Ukrayna ile müzakerelerde "çıkmaza girildiği" açıklamalarının ardından küresel piyasalarda artan arz endişeleri etkili oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafının Rusya ile İstanbul'da yaptığı müzakereler sonucunda varılan anlaşmaları reddettiğini belirterek, "Yine hepimiz çıkmaza girdik." dedi.

Müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanlığını yürüten Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia ise İstanbul mutabakatına bağlı olduklarını belirtti.

Arakhamia, Ukrayna tarafının Rusya'nın açıklamalarının aksine tutumunu değiştirmediğini kaydederek, "Tek fark, Ukrayna tarafının İstanbul mutabakatında yer almayan tüm ek hususları dikkate almamasıdır. Belki de bu, müzakere sürecinin mevcut durumunun yanlış yorumlanmasına neden oldu" ifadelerini kullandı.

VERİLER AÇIKLANACAK

Öte yandan, Çin'de artan Covid-19 vakaları, küresel piyasalarda talep endişelerini artırarak fiyatları baskılamaya devam ediyor. Ülkenin en büyük kenti Şanghay'da uygulanan kapanma tedbirlerinin kademeli olarak gevşetileceğine ilişkin haber akışı ise bu endişeleri bir nebze de olsa hafifleterek fiyatları destekleyici etkide bulunuyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7 milyon 757 bin varil arttı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 367 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 105,17 ile 106,45 dolar aralığının direnç, 103,89 ile 102,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.