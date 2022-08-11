Brisa’nın ihracat gelirleri dolar bazında yüzde 8 arttı

11 Ağustos 2022 Perşembe, 13:02

Bridgestone ve Lassa ana markalarıyla Türkiye lastik pazarında yer alan Brisa, 1 Ocak - 30 Haziran 2022 dönemine ait finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Şirketin konsolide satış gelirleri bir önceki senenin aynı dönemine göre 2 katına çıkarak 5.952 milyon TL’ye ulaştı. Net karı ise önceki senenin aynı döneminin 1.8 katına ulaşarak 923 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artış ile FAVÖK büyüklüğü 1.350 milyon TL seviyesine yükseldi. Şirketin ihracat gelirleri dolar bazında yüzde 8 büyüme kaydetti ve 162.5 milyon dolara ulaştı. 2022 yılının ilk 6 ayında güçlü bir finansal performans sergileyen Şirket, yılın ilk yarısını büyüyerek kapattı.

Brisa, lastik sektöründeki rakiplerinin işletme sermayesi seviyesinin önemli derecede altında kalarak, ilk yarıyılda negatif işletme sermayesi gün sayısıyla başarıyla faaliyet gösterdi. Şirket, Net Borç/FAVÖK oranında 0,12 gerçekleşme ile, 2017 yılında 6 seviyesine kadar yükselen net borçluluk oranını beş yıl içinde sıfır seviyesine yakın düzeylere indirmiş oldu.

Şirket finansal performansında, dengeli işletme sermayesi yönetimi ile başarılı kanal ve stratejik ürün portföy yönetimi etkili oldu. Brisa, yıl içinde tedarik zincirinde yaşanan kısıtlamalar, kur ve fiyat dalgalanmalarına rağmen, 2022 yılının ilk 6 ayında operasyonlarında iş sürekliliğini de sağladı.

Brisa CEO’su Haluk Kürkçü şunları dile getirdi:

“Brisa olarak 3 bin 200 çalışanımızla, 2022 yılının ilk yarısında sadece finansal sonuçlarımızla değil, mobilite girişimlerinden, Ar-Ge’ye kadar geniş bir yelpazede yolculukları sağlama almak üzere birçok başarıya imza attık. Sürdürülebilir mobilite konusunda büyüme stratejimiz kapsamında satın aldığımız Arvento Mobil Sistemleri Firması ile filo müşterilerimiz için sinerji oluşturuyoruz. Güçlü ürünleri ve servis ağı ile Arvento’nun filo yönetim platformunu entegre ederek geliştirdiğimiz hizmet ağımızla sürdürülebilir mobilite çözümlerimizi hızlandırdık. Bu dönemde yurtiçi lastik pazarında katma değeri yüksek lastik satışlarımız şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca Sabancı Grup şirketlerimizden Enerjisa Enerji ile birlikte yenilenebilir enerji kullanımı ile karbon ayak izinin azalmasına katkı sağlayacak bir iş birliğine imza attık. Bu iş birliği ile Brisa Aksaray Fabrikası’nın çatısına 10 bin 400’ün üzerinde güneş paneli kurulumu gerçekleştirildi. Bu sayede tesisimiz mevcut ihtiyacının yaklaşık 5’te 1’ini güneşten karşılamaya başladı. Çalışmalarımızı onurlandıran başarılarımızla da gurur duyduk. Lassa’nın ihracattaki büyümesiyle en fazla ihracat yapan firmalar arasına girerek Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) düzenlediği İhracatın Şampiyonlarında Altın İhracat ödülüne layık görüldük. JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme sürecinde, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu en yüksek kaliteyi gösteren AAA’ya yükseldi. Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime’ın bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirdiği Türkiye Ar-Ge 250 Araştırmasında Kimyevi Maddeler ve Mamüller sektöründe en fazla Ar-Ge yatırımı yapan şirket olarak sektör lideri olduk. Şirketimiz, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında kararlılığını da 2021 yılında onaylanan Bilim Temelli Hedefler çalışması ile ortaya koymuş oldu. Şirketimiz, o tarihten itibaren de 1,5 derece senaryosuna göre sorumluluk alarak çalışmalarını eksiksiz uygulamaya koymaya devam ediyor, Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP Türkiye) Türkiye İklim Değişikliği Liderleri ve Su Liderleri arasında yer alıyoruz. Tedarikçi İlişkileri Değerlemesinde ise, A seviye ile 3. kez Global Liderler arasındayız. Ayrıca, sürdürülebilirlik alanında öncü çalışmalarımız ve uygulamalarımızla Ecovadis tarafından yapılan değerlendirmede Altın (Gold) kategorisinde ve tüm şirketler arasında yüzde 5’lik en üst dilimdeyiz. Paydaşlarımızın bizlere olan güvenini tüm paydaşlarımıza yönelik sorumluluklarımızı yerine getirerek somutlaştırıyor, kararlılıkla ve cesaretle ilerliyoruz. İnsanı odağımıza almaya devam ederek, dünyamızın sürdürülebilirliği için çalışmaya ve finansal sağlamlığımızı güçlendiren birçok başarılı işe imza atmaya devam edeceğiz.”





Brisa CEO’su Haluk Kürkçü

