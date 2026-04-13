BTK’den IMEI mesajı: 54 bin TL ödemeyenlerin telefonu 1 Mayıs'ta kapanacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yurtdışından getirilen ve usulsüz IMEI ile kullanılan telefonlara yönelik denetimlerini artırdı. Kaçak telefon kullanımını engellemeyi hedefleyen kurum, çift IMEI yöntemiyle kullanılan cihazları tespit ederek abonelere uyarı mesajları iletti.

120 GÜNLÜK SÜRE 1 MAYIS 2026’DA SONA ERİYOR

BTK tarafından gönderilen uyarı mesajlarının ardından kullanıcılar için tanınan 120 günlük süre işlemeye başladı. Bu süre 1 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar kayıt altına alınmayan telefonlar, operatörler tarafından şebekeye kapatılacak ve tamamen kullanılamaz hale gelecek.

IMEI KAYDI İÇİN ÖDENECEK TUTAR 54 BİN 258 TL

Yurtdışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanılabilmesi için IMEI kaydı yapılması zorunlu. 2026 yılı itibarıyla bu işlem için ödenmesi gereken ücret 54 bin 258 TL olarak uygulanıyor. Bu bedelin ödenmemesi halinde cihazların iletişim erişimi kesiliyor.

ÇİFT IMEI YÖNTEMİYLE USULSÜZ KULLANIM

Denetimlerin merkezinde, çift SIM kartlı telefonlar üzerinden gerçekleştirilen usulsüz kullanım yer alıyor. Bazı kullanıcılar, cihazların ikinci IMEI numarasını farklı bir telefon için sisteme kaydettirerek tek kayıt hakkıyla iki cihazı kullanabiliyordu.

Ancak mevcut mevzuata göre her pasaport sahibi, 3 yıl içinde yalnızca 1 cihazı kayıt ettirebiliyor ve bu hak tek bir telefon için geçerli kabul ediliyor.

KULLANIM SÜRELERİ VE SİSTEM DETAYLARI

Türkiye’de yurtdışından getirilen telefonlar, kayıt yaptırılmadan sınırlı süreyle kullanılabiliyor:

Bir takvim yılı içinde 4 ay kullanım hakkı bulunuyor

Çift SIM veya e-SIM bulunan cihazlarda bu süre 8 aya kadar çıkabiliyor

Bu süre, cihazın Türkiye’de SIM kart takılarak kullanılmaya başlanmasıyla başlıyor.

BAZI KULLANICILARDA SÜRE 16 AYA KADAR UZAYABİLİYOR

Sistem içindeki teknik detaylar sayesinde kullanıcılar, SIM değişimi yaparak kullanım süresini uzatabiliyor. Cihazın yıl ortasında kullanıma başlaması durumunda, farklı SIM yuvaları ve takvim yılı avantajı ile toplam kullanım süresi 16 aya kadar uzayabiliyor.

Yurtdışında satılan telefonların Türkiye’ye kıyasla daha düşük fiyatlı olması da bu yöntemin tercih edilmesine neden oluyor. Vergi avantajları, bazı ülkelerde sunulan KDV iadesi (Tax Free) imkanı ve daha uygun satış fiyatları, kayıtdışı telefon kullanımını cazip hale getiriyor.