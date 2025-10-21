BTK kararı açıklandı: İletişim operatörlerine zam sınırlaması yolda!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un belirlenen üst sınırların üzerinde ücretlendirme yapamayacağını açıkladı. Bu karar, operatörlerin 5G altyapı yatırımları veya ihale ödemeleri bahanesiyle yüksek zam yapmasının önüne geçiyor.

5G İHALESİNDE REKOR TEKLİF

Geçtiğimiz günlerde yapılan 5G ihalesinde üç büyük operatör, toplam 3 milyar 534 milyon dolar teklif vererek 11 frekans paketi için 2042 yılına kadar lisans aldı. Şirketler, bu bedeli üç eşit taksitte ödeyecek ve 2026 yılına kadar altyapılarını 5G’ye uygun hale getirecek. Türkiye, 1 Nisan 2026’dan itibaren 5G teknolojisini resmi olarak kullanmaya başlayacak.

YENİ TAVAN FİYATLAR BELİRLENDİ

BTK’nin yayımladığı azami ücret tarifesine göre:

Yurtiçi arama dakikası: 4,11 TL

Yurtdışı arama dakikası: 48,68 TL

Yurtiçi SMS: 2,93 TL

Yurtdışı SMS: 8,54 TL

Bilinmeyen numaralar servisi: Dakikası 11,65 TL

Bu sınırlar, tüketicilerin zam şokuyla karşılaşmaması için 2026 yılına kadar geçerli olacak.

SIM KART VE HAT İŞLEMLERİNE YENİ DÜZENLEME

Garanti kapsamındaki SIM kart değişiklikleri ücretsiz kalırken, kayıp, çalıntı veya kullanıcı kaynaklı durumlarda 180,06 TL alınacak. Hat açma ve kapama işlemleri ise 183,68 TL olarak ücretlendirilecek.

TAAHHÜTSÜZ ABONELERE YÜZDE 30 SINIRI

BTK, 1 Ekim 2025 itibarıyla taahhüt süresi dolan abonelere uygulanacak yeni tarifelerde en fazla yüzde 32 zam yapılabileceğini duyurdu. Örneğin, 300 TL ödeyen bir abonenin yeni paket fiyatı 400 TL’yi geçemeyecek. Bu adım, özellikle taahhütsüz kullanıcılar için önemli bir koruma sağlayacak.

TARİFE KARŞILAŞTIRMASI ARTIK E-DEVLET'TE

Vatandaşlar, hangi operatörün daha avantajlı tarifeler sunduğunu e-Devlet üzerinden karşılaştırabilecek. BTK’nin “Tarife Karşılaştırma” hizmeti sayesinde kullanıcılar, bağlantı hızı, taahhüt süresi, ek avantajlar ve ödeme seçenekleri gibi kriterleri tek ekrandan analiz edebilecek.

5G ÖNCESİ DENGELİ FİYAT DÖNEMİ

BTK’nin yeni düzenlemesiyle, 5G’ye geçiş sürecinde fiyat istikrarı korunacak. Hem operatörlerin maliyet gerekçesiyle fahiş zam yapmasının önü kesilecek hem de vatandaş bütçesini koruyacak bir geçiş dönemi yaşanacak. 2026 itibarıyla Türkiye, 5G teknolojisine dengeli ve sürdürülebilir bir fiyat politikasıyla adım atacak.