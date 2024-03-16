Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3.57 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,80, Euro/TL yüzde 0.30, altının gram fiyatı yüzde 0.13 artış kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 09:55
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
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BIST 100 endeksi, en düşük 8.795,90 ve en yüksek 9.368,51 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,57 değer kaybederek 8.828,70 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,13 artışla 2 bin 238 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,12 artarak 15 bin 43 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 3 bin 678 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 683 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,80 değer kazanarak 32,2190 liraya, Euro yüzde 0,30 artışla 35,1450 liraya yükseldi.

YATIRIM FONLARINDA EN ÇOK KAZANDIRAN 'KIYMETLI MADEN'

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,43 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,04 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,22 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.


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